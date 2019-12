Die eher schwache Ölpreisentwicklung sei auf das sich abschwächende globale Wachstum sowie auf ein höheres Angebot, insbesondere aus den USA, zurückzuführen. Die US-amerikanischen Fracker hätten in im Verlauf des Jahres die Produktion um 1,14 Mio. Barrel/Tag erhöht, was nicht durch die geringere Produktion der OPEC-Länder wie Iran und Venezuela, die bereits zu Jahresbeginn auf einem eher niedrigen Produktionsniveau gewesen seien, kompensiert worden sei.



Die OPEC habe auf die Gefahr eines größeren Überangebots mit der Verlängerung und sogar Verstärkung ihrer Förderkürzungen reagiert. Auf dem OPEC/OPEC+-Treffen am 5./6. Dezember hätten sich die Mitglieder auf zusätzliche Kürzungen von 500.000 Barrel/Tag ggeinigt. Die Kürzungen würden bis März 2020 gelten. Die eher kurze Geltungsdauer des Abkommens zeige, dass es schwierig gewesen sei, einen Konsens zu finden, insbesondere mit Russland, aber auch mit dem Irak und Nigeria. Allen drei Ländern sei gemeinsam, dass sie offenbar nicht bereit gewesen seien, die auf den vorangegangenen OPEC-Treffen vereinbarte Quote zu erfüllen. Das Beharren Saudi-Arabiens auf zusätzlichen Kürzungen sei höchstwahrscheinlich durch den jüngsten Börsengang von Saudi Aramco motiviert gewesen, dessen Bewertung sehr stark von den erwarteten Ölpreisen abhänge.



Die signifikante Backwardation (Spotpreis höher als Futurepreis) werde üblicherweise so interpretiert werden, dass am Spotmarkt ein zu knappes Angebot bestehe, was bedeuten würde, dass das OPEC-Abkommen bisher funktioniert habe. Das Risiko, dass höhere Preise zu einer höheren Ölproduktion der US-Frackingindustrie führen würden, sei real. Für US-Fracker seien jedoch die Terminpreise wesentlich relevanter als die Spotpreise, da die Fracker ihre zukünftigen Ölverkäufe derzeit überwiegend absichern würden. Da die zukünftigen Ölpreise weit weniger auf Angebotsänderungen reagieren würden als die Spotpreise, sei das Risiko, dass die US-Frackern einen Anreiz zur Ausweitung ihrer Produktion erhalten würden, begrenzt.



Die US-Öllagerbestände hätten im bisherigen Jahresverlauf über dem Niveau von 2018 gelegen, ein weiteres Zeichen für die Fülle des Angebots. Da die Analysten der Hamburg Commercial Bank erwarten würden, dass das niedrigere Weltwirtschaftswachstum und das Ölangebot weiter (wenn auch in geringerem Maße) zunehmen würden, dürften sich die Preise nach unten bewegen und im Jahr 2020 mit 55 US-Dollar /Barrel den Tiefpunkt erreichen. (Finanzmarkttrends Ausblick 2020 Dezember 2019) (23.12.2019/ac/a/m)







