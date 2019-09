Wie hoch die Risikoprämie ausfalle, hänge davon ab, wie lange Saudi-Arabien benötige, um wieder zum alten Produktionsniveau zurückzukehren. Mittlerweile werde das wohl eher Monate als Wochen dauern. Alle großen Erdölkonsumenten würden über strategische Reserven verfügen und die privaten Lagerbestände seien in den meisten Ländern auf normalen Niveaus. Dennoch dürfte es zu dauerhaft höheren Ölpreisen kommen. Die Analysten seien dabei, ihre Ölprognose nach oben anzupassen und würden auf genauere Angaben zur Dauer des Produktionsausfalls warten.



Sollte die Wiederherstellung der Produktion erheblich länger dauern, würde dies auf der Volumenseite vor allem asiatische Volkswirtschaften spüren, da sie die größten Abnehmer des Erdöls aus Saudi-Arabien seien. Japans Erdölimporte würden beispielsweise zu mehr als einem Drittel aus Saudi-Arabien stammen. Die Abhängigkeit der Eurozone hingegen sei wesentlich geringer. Hier würden nur rund 9% der Rohöleinfuhren aus Saudi-Arabien stammen. In den USA sei es etwa die gleiche Größenordnung. In einem Szenario eine lang anhaltenden Produktionsunterbrechung würden allerdings die Preise global steigen und insbesondere Europa als großen Nettoimporteur konjunkturell belasten. Die USA seien auch weiterhin ein Nettoimporteur, die Abhängigkeit sei jedoch massiv gesunken. So habe der Nettoimport von Rohöl 2008 noch bei rund 10 Mio. Barrel/Tag gelegen, heute betrage er nur noch etwa 4 Mio. Barrel/Tag.



Grundsätzlich bleibe die sich eintrübende Konjunktur der treibende Faktor für den Ölmarkt, sodass die Analysten über die nächsten Monaten zunächst mit niedrigeren Preise rechnen würden. (24.09.2019/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Erdölpreise sind nach dem Anschlag auf die Erdölverarbeitungsanlage in Abquaiq sowie die Förderanlage in Kurais zeitweise um 20% in die Höhe geschossen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Durch den Drohnenangriff sei die Produktion von 5,7 Mio. Barrel/Tag gestoppt worden, was fast 6% der globalen Produktion entspreche. Dies zeige, dass die Verletzlichkeit des Erdölmarktes gegenüber militärischen Schlägen unterschätzt worden sei. Die Analysten würden damit rechnen, dass dieses Ereignis einen nachhaltigen Effekt auf die Ölpreise in Form einer höheren Risikoprämie haben werde. Zunächst habe sich durch die Angebotsverknappung die Backwardation (Spotpreis > Terminkurs) verstärkt. Diese dürfte sich wieder zurückbilden, sobald sich die Produktion wieder normalisiere.