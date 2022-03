Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es wird erwartet, dass das Iran-Abkommen innerhalb von 72 Stunden unterzeichnet wird, was zu einer Umkehr auf dem Ölmarkt führt, so die Experten von XTB.Die Ölpreise hätten nach dieser Nachricht eine starke Umkehr erlebt. Die Tagesgewinne seien zunichte gemacht worden und Rohöl sei ins Minus gedreht. Brent sei um rund 5% von seinen Tageshochs zurückgefallen. Die Rückkehr iranischen Rohöls auf die Märkte könnte dazu beitragen, den derzeitigen Druck zu mildern, da dies 0,5-1,5 Mio. Barrel pro Tag zusätzliche Exporte ausmachen würde. China solle im vergangenen Monat bis zu 700.00 Barrel pro Tag iranischer Produktion gekauft haben, um von den niedrigeren Preisen zu profitieren, was zeige, dass der Iran bereit sei, die Märkte mit Rohstoffen zu versorgen.Die Ölpreise seien durch die Nachricht über das Iran-Abkommen stark belastet worden, würden aber weiterhin auf einem hohen Niveau notieren. (Quelle: xStation 5) (03.03.2022/ac/a/m)