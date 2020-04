Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag auf niedrigem Niveau seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen aus dem steilen Abwärtstrend der Vortage bewegen können. Wenn es Brent nach dem erfolgten Trendbruch noch gelinge, sich klar über 29,00 USD zu schieben, wäre eine Zwischenerholung bis in den Bereich der 31,26 USD schnell möglich. Hier dürften die Bären im Vorteil sein. Abgaben unter 27,08 USD dürften alternativ den weiteren Weg in Richtung der 24,51 USD öffnen. (21.04.2020/ac/a/m)





