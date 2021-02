Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Spekulationen auf eine positive globale Konjunkturentwicklung halten an und haben den Ölpreis auf das höchste Niveau seit Januar 2020 getrieben, so die Analysten der Helaba.



Deutlich zu erkennen sei das an den ICE-Long-Positionierungen, die parallel gestiegen seien. Nicht zuletzt die Aussicht auf ein neues US-Fiskalpaket und die anhaltend expansive Geldpolitik würden beflügeln. Ein wichtiger Faktor sei das weiterhin gedrosselte Produktionsniveau. In den USA würden die Produzenten wohl erst nach einem dauerhaften Preisanstieg mit einer Wiederaufnahme der Produktion reagieren. Bisherige Erholungen des US-Outputs seien verhalten gewesen.



Zudem halte sich die OPEC+ mit Produktionsausweitungen zurück, wenngleich hier im April möglicherweise die Karten neu gemischt würden. Freie OPEC-Kapazitäten und eine mögliche Rückkehr des Irans sollten mittel- und langfristig eine ausreichende Versorgung der Märkte sicherstellen und das Potenzial für Öl auf der Oberseite begrenzen. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten ihre Prognosen für den Ölpreis der Sorte Brent für Q1 auf 60 US-Dollar/Fass (zuvor: 53) und für Q2 auf 62 US-Dollar/Fass (zuvor: 60) anpassen. Die länger laufenden Schätzungen würden unverändert bleiben. (12.02.2021/ac/a/m)



