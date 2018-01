Paris (www.aktiencheck.de) - Es kam bei Brent an den Vortagen zur Ausdehnung der Rally, welche aber am Mittwoch auf hohem Niveau zunächst wieder gestoppt wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursverlauf habe sich daraufhin auf dem hohen Niveau halten und im Einzugsbereich der oberen Trendbegrenzung der Vorwochen seitwärts bewegen können. Es biete sich weiterhin die Chance, die Rally noch auszudehnen und in einem nächsten Schritt die 70,00 USD zu erreichen. Ausgehend von diesem Niveau könnte dann mit einem Rücksetzer gerechnet werden. Zunächst sei aber auch innerhalb des Trendkanals der Vorwochen eine Konsolidierung möglich, welche Brent bis zum Aufwärtstrend bei 68,30 USD führen könnte. Abgaben unter dieses Niveau würden alternativ für eine größere Zwischenkorrektur in Richtung 67,25 USD sprechen. (11.01.2018/ac/a/m)







