Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Mittwoch wieder nach oben und konnte sich von zwischenzeitlichen Verlusten mit einem starken bullischen Reversal erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausblick



Die Gegenbewegung biete die Chance einer direkten Fortsetzung der Erholung. Zunächst sei Spielraum bis in den Bereich der 70,57 USD gegeben, bevor dort nochmals ein Rücksetzer wahrscheinlich werde. Gehe es über diese Hürde, wären Kursgewinne bis 71,78 USD möglich. Der darüber verlaufende Abwärtstrend dürfte den Spielraum dann eingrenzen. Bärisch werde es wieder unterhalb der 68,05 USD, was sich aktuell nicht andeute. (30.05.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.