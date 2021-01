Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Rohöllagerbestände in den USA fielen in der vergangenen Woche um knapp zehn Millionen Barrel, so die Analysten von Postbank Research.



Verantwortlich hierfür seien unter anderem steigende Ölexporte aus den USA Richtung China gewesen. Die Bestände der größten Lagerstätte in Cushing (Oklahoma) seien infolge des Rückgangs auf das niedrigste Niveau seit vergangenem Juli gesunken. Die Ölproduktion in den USA sei nun mit aktuell 10,9 Millionen Barrel pro Tag um 2,1 Millionen niedriger als im Januar 2020. Erste Entscheidungen der neuen US-Regierung dürften ebenfalls die Ölpreise stützen. Für staatlichen Grund und Boden würden kurzfristig keine neuen Bohrlizenzen erteilt. Zudem scheine die Aufhebung der Sanktionen, die vielen Ländern den Ankauf iranischen Öls unmöglich machen würden, nicht ganz oben auf der Agenda Joe Bidens zu stehen, weshalb hier kein zusätzliches Angebot auf den Markt komme. Und das beabsichtigte billionenschwere Fiskalpaket dürfte für zusätzliche Nachfrage auch nach Ölprodukten sorgen.



Ausgebremst würden die Ölpreise jedoch durch zunehmende Reisebeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie, sei es in Europa oder gerade auch in China im Vorfeld des Neujahrsfestes. Ungefähr die Hälfte der im Vergleich zu Anfang 2020 noch fehlenden Nachfrage beruhe auf dem weiterhin stark eingeschränkten globalen Flugverkehr. Im Endeffekt würden sich die Ölpreise auch weiterhin je nach Pandemie-Nachrichtenlage auf oder ab bewegen. Potenzial für deutlichere Zugewinne könnte möglicherweise eher mittelfristig bestehen. (29.01.2021/ac/a/m)



