Luft nach oben werde dünner



Zwar habe Russland bereits angekündigt, mehr Gas nach Europa liefern zu wollen und auch im Rahmen der OPEC+ habe sich Russland für höhere Förderraten bei Öl ausgesprochen, doch dürfte das nicht reichen. Marktkenner würden nicht glauben, dass die 400.000 Barrel pro Tag, die das Kartell in Zukunft zusätzlich fördern wolle, den Anstieg der Preise würden drosseln können.



Einige Beobachter würden sogar einen Preis im dreistelligen Bereich für möglich halten. Von einer solchen Entwicklung sei Brent aktuell zwar noch entfernt, doch habe die Vergangenheit gezeigt, dass eine inflationäre Entwicklung gepaart mit einer boomenden Wirtschaft im Anschluss an eine Krise eine derartige Dynamik durchaus auslösen könne: Von 2011 bis 2013 habe Öl deutlich teurer notiert als heute. Angesichts der jüngsten Entwicklung und des Umstands, dass Produzenten wie Saudi-Arabien mit den aktuellen Preisen gut leben könnten, könnte die Entwicklung am Ölmarkt anhalten. Doch Vorsicht: Rückschläge seien auf dem Weg nach oben immer möglich. (08.10.2021/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Kräftiger Anstieg: Rohöl der Sorte Brent war in den vergangenen drei Jahren nicht so teuer wie aktuell, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Blicke man auf US-Öl, sei derzeit sogar das 7-Jahres-Hoch erreicht. Weltweit sei von einer Energiekrise die Rede. In China kämen viele Fabriken in ernsthafte Schwierigkeiten, weil ihnen schlichtweg "der Saft" fehle. Auch am Gasmarkt seien die Preise zuletzt rasant gestiegen. Die Medienberichte über einen kalten oder zumindest teuren Winter für deutsche Verbraucher würden die Sorge vor einer Energiekrise zusätzlich schüren.