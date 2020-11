Tradegate-Aktienkurs Ocado-Aktie:

Ocado Group plc (ISIN: GB00B3MBS747, WKN: A1C2GZ, Ticker-Symbol: 0OC, London: OCDO) ist einer der führenden Onlinesupermärkte in Großbritannien. Ocado verkauft seine Produkte nur über das Internet und betreibt keine Filialen. Das umfangreiche Warenangebot umfasst über 40.000 Produktlinien mit Markenprodukten, Eigenmarken und Waitrose Produkten und beinhaltet hauptsächlich Lebensmittel, Getränke und Haushaltswaren. Ergänzend werden auch Gesundheits- und Kosmetikartikel, Drogerieartikel, Tierbedarf, Spielzeug, Bücher und Zeitschriften offeriert. Ocado beliefert täglich seine Kunden in Großbritannien mit einem eigenen regionalen Transportnetzwerk. Im Weiteren stellt Ocado seine technischen Einrichtungen und Vertriebskanäle für das Onlinegeschäft mit Lebensmittel für Wm Morrisons Supermarkets Plc zur Verfügung. Ocado plc wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Hatfield, UK. (02.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ocado-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Supermarktbetreibers Ocado Group plc (ISIN: GB00B3MBS747, WKN: A1C2GZ, Ticker-Symbol: 0OC, London: OCDO) unter die Lupe.Der Online-Lebensmittelhändler habe dank guter Geschäfte während der Corona-Pandemie die Jahresprognose erhöht. Die Ocado-Aktie sei zum Wochenauftakt deutlich gestiegen.Da viele britische Verbraucher ihre Lebensmittel weiter im Internet bestellen würden, verzeichne der Online-Supermarktbetreiber auch im vierten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres eine hohe Nachfrage. Ocado habe daher die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr von 40 auf 60 Millionen Pfund angehoben.An der Heimatbörse in London habe die Ocado-Aktie zum Wochenauftakt zeitweise um rund zehn Prozent auf 2.502 Pence zugelegt. Seit dem Rekordhoch bei 2.911 Pence habe der Titel jedoch rund 16 Prozent an Wert verloren. Erst mit einem nachhaltigen Sprung über die 50-Tage-Linie bei 2.510 Pence generiere das Papier ein neues Kaufsignal. Im Anschluss könnte sich das Chartbild wieder aufhellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ocado-Aktie: