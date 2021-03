Börse Stuttgart-Aktienkurs OVB Holding-Aktie:

18,40 EUR +0,55% (24.03.2021, 08:26)



ISIN OVB Holding-Aktie:

DE0006286560



WKN OVB Holding-Aktie:

628656



Ticker-Symbol OVB Holding-Aktie:

O4B



Kurzprofil OVB Holding AG:



Der OVB Konzern (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B) mit Sitz der Holding in Köln ist einer der führenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung im Jahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allem kundenorientierte Finanzberatung privater Haushalte im Mittelpunkt der OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100 leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigen Produkten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, von der Existenzsicherung und der Absicherung von Sach- und Vermögenswerten bis zu Altersvorsorge und Vermögensauf- und -ausbau. OVB ist aktuell in 15 europäischen Ländern aktiv.



4.715 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen 3,48 Millionen Kunden.



2018 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihren Tochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 231,3 Mio. Euro sowie ein EBIT von 13,2 Mio. Euro. Die OVB Holding AG ist seit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (24.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OVB Holding-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Finanzdienstleisters OVB Holding AG (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B) und erhöht das Kursziel von 21 auf 22 Euro.Das im Prime Standard gelistete Unternehmen, das fast 4 Mio. Privatkunden in 15 europäischen Ländern betreue, habe am Dienstag den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen, um Zahlen und Strategie zu erläutern. Die Zahlen seien trotz der globalen Corona-Pandemie sehr erfreulich gewesen und hätten einen Anstieg von knapp 5% in den Erträgen aus Vermittlung auf knapp 271 Mio. Euro und von knapp 6% im operativen Ergebnis auf 14,9 Mio. Euro geboten. Das Unternehmen habe ursprünglich nur das EBIT-Niveau des Vorjahres von 14,1 Mio. Euro halten wollen. Die Prognose von SRC Research habe bei etwas höheren 14,5 Mio. Euro gelegen, nachdem bereits im November überzeugende Neunmonatszahlen hätten vorgelegt werden können. Wenn man zudem bedenke, dass die Gesellschaft die Rückstellungen für Stornorisiken von gut 16 Mio. Euro auf über 20 Mio. Euro signifikant erhöht habe, um dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld gerecht zu werden, es aber bis dato kaum Anzeichen für ein höheres Niveau an Stornierungen gebe, so sei das positive Jahresergebnis umso mehr bemerkenswert. Ein noch höherer Anstieg im EBIT sei somit durchaus in Reichweite gewesen.Motor des Wachstums und Rückgrat der Gewinnentwicklung sei einmal mehr Osteuropa gewesen. Die Vermittlungsprovisionen dieser Region seien um 6% und das operative Ergebnis sogar um 28% gestiegen. Im Heimatmarkt Deutschland seien Umsatz und Ergebnis in etwa stabil geblieben, was SRC Research als Erfolg werten würde. In Süd- und Westeuropa sei das Bild gut von der Seite der Kundenentwicklung (+5%) und der Steigerung der Vertriebsprovisionen (+8%) gewesen. Leider sei das EBIT dieser Region von 4,8 Mio. Euro auf 4,2 Mio. Euro etwas zurückgefallen, was auf erhöhte Aufwendungen in Zusammenhang mit der Digitalisierung des Geschäfts zurückzuführen sei.Für die OVB Holding-Aktie spreche auch eine hohe Dividendenrendite von deutlich über 5%, denn vor einigen Tagen sei bekanntgegeben worden, dass es neben einer stabilen Dividende von 75 Cent noch eine 25 Cent Jubiläumsdividende zum fünfzigsten Firmengeburtstag im letzten Jahr geben werde. Was die Guidance für 2021 betreffe, so erwarte das Management leicht steigende Umsätze bei einem unveränderten EBIT. SRC Research denke, die EBIT-inschätzung seiwas zu vorsichtig und behalte daher seine im November gegebene Prognose zum 2021er-EBIT von 15,8 Mio. Euro."buy"-Rating für die OVB Holding-Aktie und hebt das Kursziel von 21 auf 22 Euro an. (Analyse vom 23.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OVB Holding-Aktie: