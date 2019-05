Börsenplätze OVB Holding-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs OVB Holding-Aktie:

16,80 EUR +1,20% (08.05.2019, 13:15)



Xetra-Aktienkurs OVB Holding-Aktie:

17,00 EUR (07.05.2019)



ISIN OVB Holding-Aktie:

DE0006286560



WKN OVB Holding-Aktie:

628656



Ticker-Symbol OVB Holding-Aktie:

O4B



Kurzprofil OVB Holding AG:



Der OVB Konzern (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B) mit Sitz der Holding in Köln ist einer der führenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung im Jahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allem kundenorientierte Finanzberatung privater Haushalte im Mittelpunkt der OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100 leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigen Produkten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden, von der Existenzsicherung und der Absicherung von Sach- und Vermögenswerten bis zu Altersvorsorge und Vermögensauf- und -ausbau. OVB ist aktuell in 15 europäischen Ländern aktiv.



4.715 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen 3,48 Millionen Kunden.



2018 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihren Tochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 231,3 Mio. Euro sowie ein EBIT von 13,2 Mio. Euro. Die OVB Holding AG ist seit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (08.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OVB Holding-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie des Kölner Finanzdienstleisters OVB Holding AG (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B).Das im Prime Standard gelistete Unternehmen, das mehr als 3,6 Mio. Privatkunden in 15 europäischen Ländern betreue, habe heute den Quartalsbericht zum ersten Quartal 2019 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen, um Zahlen und Strategie zu erläutern. Die Zahlen seien im Rahmen der Erwartungen gewesen. Die Gesamtvertriebsprovisionen seien um 8% von 58,6 Mio. Euro auf 63,1 Mio. Euro angestiegen. Zu bedenken sei aber, dass der neue Ländermarkt Belgien 4,8 Mio. Euro beigesteuert habe. Ohne Belgien wäre die Top-Line somit mehr oder weniger auf Vorjahresniveau geblieben. Beim operativen Ergebnis (EBIT) sei es zu einem leichten Rückgang von 2,9 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro gekommen, was damit zusammengehangen habe, dass operative Aufwendungen, die normalerweise etwas später anfallen würden, nun schon im ersten Quartal 2019 verbucht worden seien (0,4 Mio. Euro). Ohne diesen Sondereffekt hätte das EBIT von Q1 auch mehr oder weniger auf Vorjahresniveau gelegen.Die Märkte Osteuropas hätten dem Analysten gefallen, weil das hohe Umsatzniveau von 29 Mio. Euro auf dem Vorjahr in 2019 habe bestätigt werden können. Die CEE-Märkte in der Slowakei und Tschechien seien etwas schwächer gewesen, was aber durch eine bessere Performance in Polen und Rumänien habe kompensiert werden können. Ein Anstieg der Beraterzahl und der Kundenbasis um jeweils rund 1% in den ersten drei Monaten stimme den Analysten optimistisch für die folgenden Quartale.Der Heimatmarkt Deutschland habe ebenfalls eine aufsteigende Tendenz beim Umsatz und beim operativen Ergebnis gezeigt. Die Vertriebsprovisionen seien von 14,5 Mio. Euro auf 14,9 Mio. Euro gestiegen und das EBIT der Region sei ebenfalls leicht von 1,7 Mio. Euro auf 1,9 Mio. Euro geklettert.Die Märkte der Region Süd- und Westeuropa (SWE) hätten von der deutlich gestiegenen Kundenzahl nach der Übernahme der belgischen Gesellschaft Willemot profitiert. Die Kundenzahl sei von 481.000 am Jahresende 2018 auf 601.000 Kunden per Ende März gestiegen, davon seien rund 111.000 Kunden aus Belgien gekommen. Damit sei die SWE Region in Sachen Kunden-Anzahl nicht mehr allzu weit von Deutschland mit 616.000 Kunden entfernt. Der Anstieg der Vertriebsprovisionen in der Region SWE von 14,7 Mio. Euro auf 19,2 Mio. Euro sei demnach mehr oder weniger vollständig auf das Konto der Übernahme in Belgien gegangen. Erfreulich sei aber, dass der Vorstand von einem anziehenden Geschäft in Frankreich, Österreich und Spanien habe berichten können, was den Analysten optimistisch für den weiteren Jahresverlauf stimme.Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, behält ebenso seine "buy"-Empfehlung und sein Kursziel von 22,00 Euro für die OVB Holding-Aktie. (Analyse vom 08.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link