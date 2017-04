Russland und die Separatisten verantwortlich



Bundeskanzlerin Merkel brachte ihre Betroffenheit über den Tod eines Mitarbeiters der Special Monitoring Mission der OSZE in der Ostukraine zum Ausdruck. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und allen Mitarbeitern der OSZE, die in der Konfliktregion ihren Dienst im Auftrag der internationalen Gemeinschaft versehen." Sie wünschte den verletzten OSZE-Mitarbeitern schnelle und vollständige Genesung.



Die Bundesregierung erwarte, so die Kanzlerin weiter, "dass die Konfliktparteien sofort alles Erforderliche unternehmen, um zu klären, wie es zu diesem tragischen Geschehen kommen konnte und wer dafür die Verantwortung trägt." Die Konfliktparteien müssten endlich den seit langem verabredeten Waffenstillstand vollständig einhalten. Erst zum 1. April war ein erneuter Versuch unternommen worden, die im Februar 2015 in Minsk vereinbarte Waffenruhe durchzusetzen.



Die Kanzlerin erinnerte in ihrer Botschaft an die besondere Verantwortung der von Russland unterstützten Separatisten. Sie hielten "widerrechtlich und mit Gewalt Teile des ukrainischen Staatsgebiets besetzt". (Pressemitteilung vom 24.04.2017) (25.04.2017/ac/a/m)





