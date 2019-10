Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 26.200 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (07.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Es sei bis zum Ablauf der Frist am vergangenen Dienstag um Mitternacht spannend geblieben. Am Freitag-Abend nun sei bekannt geworden: Die geplante Übernahme des Beleuchtungsherstellers OSRAM Licht sei gescheitert. Der österreichische Sensorhersteller AMS habe das selbst gesetzte Ziel verfehlt, 62,5% der OSRAM Licht-Aktien unter seine Kontrolle zu bringen. AMS habe bis zum Ende der Übernahmefrist lediglich die Eigentümer von etwas mehr als der Hälfte der OSRAM Licht-Aktien auf seine Seite gebracht, die die Offerte von 41 Euro je Aktie angenommen hätten. Der geplante Übernahme-Deal komme somit nicht zustande. AMS-Chef Alexander Everke wolle seinen Traum von der Erschaffung eines Weltchampions für optische Sensoren und Optoelektronik allerdings nicht aufgeben.Der Kurs der OSRAM Licht-Aktie habe im späten Freitagshandel nach der Nachricht von gut 40 auf zeitweilig 36 Euro nachgegeben, habe sich anschließend wieder etwas erholen können. "Der Aktionär" habe vor Ablauf des Ultimatums den OSRAM Licht-Aktionären geraten, bei gut 40 Euro angesichts der wackeligen Chancen auf ein Gelingen der Übernahme durch AMS besser zu verkaufen. Vor einem Neuengagement sollte man nun vorerst an der Seitenlinie verharren und abwarten, ob und wie eine Kooperation zwischen AMS und OSRAM Licht aussehen könnte, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:40,84 EUR +0,49% (04.10.2019, 17:35)