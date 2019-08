Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 26.200 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (12.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Der österreichische Halbleiterkonzern AMS habe erneut Interesse an OSRAM bekundet. Der Konzern biete demnach nun 38,50 Euro je OSRAM-Aktie, um einen Zusammenschluss der beiden Unternehmen herbeizuführen. Diesen Übernahmepreis habe AMS bereits Mitte Juli im Rahmen eines unverbindlichen Angebotes zahlen wollen, aber kurz darauf nach einer Evaluierung "keine ausreichende Basis" für eine Fortsetzung der Gespräche gesehen.Umso überraschender sei es also, dass AMS nun doch einen weiteren Vorstoß wage, um OSRAM zu übernehmen. Am Freitag habe die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) ein Übernahmeangebot der US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle abgelehnt. Die Interessenvertretung der Kleinaktionäre halte den gebotenen Preis von 35 Euro je Aktie für zu niedrig: "Der Barabfindungspreis ist aus Sicht der SdK jedoch nicht angemessen", habe es in der Stellungnahme geheißen.OSRAM stehe zum Verkauf, weil der Konzern in den vergangenen eineinhalb Jahren in schwieriges Fahrwasser geraten sei. Die beiden wichtigsten Branchen, die das Unternehmen adressiere, Auto- und Smartphonehersteller, würden schwächeln und damit die operative Entwicklung von OSRAM belasten.Mit den 38,50 Euro je OSRAM-Aktie sei AMS somit bereit, gut 3,7 Milliarden Euro für das Unternehmen auf den Tisch zu legen. AMS selbst werde an der Börse lediglich mit rund 3,9 Milliarden Euro kapitalisiert. Würden die Finanzinvestoren nun eine weitere Schippe drauflegen?Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link