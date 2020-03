Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

32,65 EUR -0,49% (26.03.2020, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

32,78 EUR -0,46% (26.03.2020, 16:01)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2019 (per 30. September) weltweit rund 23.500 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (26.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des weltweit führenden Lichttechnik-Herstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) und senkt das Kursziel von 41 auf 29 Euro.OSRAM Licht habe, wie viele andere Unternehmen auch, den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie zurückgezogen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Durch die hohe Abhängigkeit von der Automobilindustrie dürfte der Münchner Konzern nicht unerheblich von der Coronavirus-Krise getroffen werden. Eine gute Nachricht für die Aktionäre sei, dass AMS trotz der eigenen Belastungen an der OSRAM-Licht-Übernahme festhalten wolle. Trotzdem bleibe der Transaktionsabschluss noch mit Risiken behaftet. Die Aktionäre, die das Übernahmeangebot angenommen hätten, dürften sich im Falle desVollzugs über 41 Euro je Aktie freuen.Aktionären, die die OSRAM Licht-Aktien immer noch im Depot haben, rät Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse dagegen angesichts der immensen Herausforderungen, denen beide Unternehmen gegenüberstehen, weiterhin zum Verkauf. Das Kursziel wird von 41 auf 29 Euro reduziert. (Analyse vom 26.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: