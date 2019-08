Kursziel

OSRAM Licht-Aktie

(EUR) Rating

OSRAM Licht-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 38,50 Halten Independent Research Sven Diermeier 23.08.2019 39,50 Hold Commerzbank AG Sebastian Growe 22.08.2019 38,50 Halten DZ BANK Harald Schnitzer 22.08.2019 35,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 13.08.2019 35,00 Hold Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 09.08.2019

Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

36,80 EUR -0,08% (29.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

36,71 EUR -0,24% (30.08.2019, 08:16)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 26.200 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (30.08.2019/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: OSAGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 39,50 oder 35,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die OSRAM Licht AG hat am 31. Juli die Zahlen zum 3. Quartal 2019 präsentiert.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 31. Juli meldet, ist der angeschlagene Lichtkonzern OSRAM im 3. Quartal wegen der weiterhin schwachen Automärkte und Umbaukosten in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich habe ein Verlust von 43 Millionen Euro gestanden, nach einem Gewinn von 35 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz sei in den Monaten April bis Juni um 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 850 Millionen Euro gefallen.Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 58 Prozent auf 58 Millionen Euro gefallen. Die bereinigte EBITDA-Marge habe mit 6,8 Prozent fast 8 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert gelegen. Konzernchef Olaf Berlien habe die im Frühjahr gekappte Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt, sehe aber bislang keine Belebung. "Kurzfristig erkennen wir keine nennenswerte Erholung der Märkte", habe er gesagt. Demnach soll der Umsatz um 11 bis 14 Prozent sinken und die Marge deutlich zurückgehen, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der OSRAM Licht-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten der Commerzbank dem Titel das höchste Kursziel von 39,50 Euro zu. Die Einstufung wurde aber auf "hold" belassen. Angesichts des Bietergefechts um den Beleuchtungshersteller sei das Chance-Risiko-Potenzial klar nach oben gerichtet, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am 22. August vorliegenden Studie. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Annahmequote 70 Prozent erreichen werde, unabhängig davon, ob das Management des Beleuchtungsherstellers das Gebot von ams unterstützen werde oder nicht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur OSRAM Licht-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur OSRAM Licht-Aktie auf einen Blick: