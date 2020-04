Boston (www.aktiencheck.de) - Unserer Ansicht nach werden die OPEC+ Förderkürzungen den Ölpreis nicht anheben, so Ben Jones, Multi Asset Research bei State Street Global Markets.



Der Nachfrageeinbruch überwiege bei weitem die Angebotskürzungen. Dies werde durch die Tatsache unterstrichen, dass die US-Benzinnachfrage in dieser Woche einen neuen Tiefstand erreicht habe und der Zusammenbruch des weltweiten Flugverkehrs. Weniger als 100.000 Menschen würden laut TSA derzeit US-Flughäfen passieren. Selbst wenn sich die Wirtschaft wieder zu öffnen beginne, würden die Experten nicht erwarten, dass die Menschen sofort aus "unnötigen" Gründen auf Reisen gehen würden, was bedeute, dass das Tief bei der Ölnachfrage noch lange anhalten werde. Die Rohöllagerbestände seien in dieser Woche um eine Rekordzahl gestiegen und würden sich in den kommenden Wochen und Monaten trotz der Bemühungen der OPEC+ weiter erhöhen.



Gold könnte in den kommenden Wochen die Marke von 1.800 US-Dollar durchbrechen. Die realen Renditen würden weltweit einbrechen, die Futures-Positionierung sei nicht mehr so ausgeweitet wie in letzter Zeit, und die Nachfrage der ETFs nach dem gelben Metall steige sprunghaft an. (17.04.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >