Paris (www.aktiencheck.de) - Ähnlich wie am Aktienmarkt halten derzeit auch am Ölmarkt die Bullen die Zügel in der Hand, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Schließlich habe sich Öl der Nordseesorte Brent in den zurückliegenden rund sechs Wochen um über 30 Prozent verteuert. Dass der Preis bis Silvester ein neues Jahreshoch erklimmen werde, erscheine aber äußerst unwahrscheinlich, habe ein Barrel Brent-Öl zu Jahresbeginn doch rund 68 Dollar gekostet.



Ob der Ölpreis im kommenden Jahr wieder dieses Niveau erreichen werde, sei aktuell alles andere als seriös zu prognostizieren. Im Zuge einer wahrscheinlich erfolgreichen "Durchimpfung" der Bevölkerung dürfte aber der globale Wirtschaftsmotor wieder Schritt für Schritt seine Drehzahl erhöhen - und damit einhergehend auch die Ölnachfrage weiter anziehen. Kurzfristig könnte der Kurs hingegen von der jüngst erzielten Einigung der OPEC-Staaten und ihrer Verbündeten (OPEC+) gestützt werden. Zwar habe die aus 28 Staaten bestehende OPEC+ Medienberichten zufolge beschlossen, ab dem kommenden Jahr ihre Förderquote um 500.000 Barrel pro Tag nach oben zu schrauben, allerdings solle diese Erhöhung sehr behutsam erfolgen. Vom Markt sei diese Einigung offenbar recht positiv aufgenommen worden. Weniger gefallen dürfte Anlegern hingegen - zumindest jenen, die auf steigende Preise hoffen würden -, dass die US-Rohölvorräte laut der US-Energiebehörde EIA in der vergangenen Woche wider Erwarten gestiegen seien, und dann auch noch mit 15,2 Millionen Barrel recht kräftig. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten auch schon bald wieder die Bären das Ruder übernehmen. (11.12.2020/ac/a/m)



