Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise befinden sich weiter auf dem Weg nach oben, so die Analysten der Commerzbank.Unterstützt werde diese Erwartungshaltung durch jüngste Äußerungen aus OPEC-Kreisen. Demzufolge wolle die OPEC erst auf Produktionsunterbrechungen reagieren, wenn diese signifikant und dauerhaft seien. Explizit gemeint seien damit die Proteste im Iran und die Krise in Venezuela. Beim Iran bestehe aktuell in der Tat kein Handlungsbedarf, schließlich sei es bislang nicht zu Produktionsunterbrechungen gekommen. In Venezuela sehe die Sache allerdings anders aus. Dort sinke die Ölproduktion bereits seit Monaten und sei mittlerweile so niedrig wie zuletzt vor fast 30 Jahren, von einem Streik Anfang 2003 abgesehen. Im Dezember habe die Produktionsmenge nur noch bei 1,8 Mio. Barrel pro Tag gelegen. Das seien gut 200 Tsd. Barrel pro Tag weniger gewesen als Anfang 2017. Venezuela kürze seine Produktion damit fast dreimal soviel wie laut Kürzungsabkommen vorgesehen.Dieser starke Rückgang sei kaum als freiwillig zu bezeichnen, sondern der finanziellen und wirtschaftlichen Probleme im Land geschuldet. Als die Ölproduktion in Libyen vor sieben Jahren aufgrund des Bürgerkrieges eingebrochen sei, habe die OPEC dies umgehend ausgeglichen. Heute nehme sie die Ausfälle in Venezuela offensichtlich gerne in Kauf, um ihr Ziel des Marktausgleichs zu erreichen. (09.01.2018/ac/a/m)