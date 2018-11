ISIN OHB-Aktie:

DE0005936124



WKN OHB-Aktie:

593612



Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHBTF



Kurzprofil OHB SE:



Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) mit Hauptsitz in Bremen ist der erste börsennotierte Raumfahrt- und Technologiekonzern Deutschlands.



Zwei Unternehmensbereiche bedienen die internationalen Kunden mit anspruchsvollen Lösungen und Systemen. Die 37-jährige Erfahrung im Bereich der Hochtechnologie sowie die Bündelung von Raumfahrt- und Telematik-Know-how sorgen für eine herausragende Positionierung des Konzerns als eine der bedeutenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrt- und Hightech-Industrie.



Die Gesamtleistung des Konzerns belief sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017 auf 860 ‎Millionen Euro. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 und der ‎Einbeziehung des Segmentes Raumfahrt in den OHB-Konzern im Jahr 2002 hat sich die ‎Gesamtleistung auch durch die Akquisition von MT Aerospace AG im Jahr 2005, Kayser-Threde ‎GmbH (zum 01.09.2014 mit der OHB System AG verschmolzen) im Jahr 2007, CGS S.p.A. im Jahr 2009 (heute OHB Italia), Antwerp Space N.V. im Jahr 2010 und OHB Sweden AB im Jahr 2011 gesteigert. Die OHB SE beschäftigt derzeit weltweit rund 2.400 ‎Mitarbeiter.‎ (30.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OHB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Florian Söllner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) unter die Lupe.

Es seien schwere Börsenzeiten ausgebrochen. Über diesen weltlichen Dingen schwebe OHB. Konjunktursorgen seien aus Sicht des Bremer Unternehmens unbedeutend. Hier gehe es um größere Themen: Könnten wir unseren Planeten besser beobachten und verstehen - oder gar für den Worst Case irgendwann einen neuen finden? Die Raumfahrt erlebe aktuell eine Renaissance und es sei schwer vorstellbar, dass der Mensch die Sehnsucht nach der Weite des Weltalls verliere. Fantasie, die der OHB-Aktie derzeit noch fehle: Die Bewertung sei wieder erstaunlich gering, zumal das Auftragspolster vor negativen Überraschungen schütze. Es scheine nur eine Frage der Zeit, bis OHB von weiteren internationalen Investoren entdeckt werde. Wie viel die OHB-Aktie im Jahr 2030 koste, stehe freilich noch in den Sternen. Doch eines sei sicher: Allein als Aktionär mit leuchtenden Augen das Erkunden des Weltraums, die Suche nach neuen Planeten hautnah mitzuerleben, sei für viele Grund genug, einzusteigen und mitzufliegen, so Florian Söllner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2018)