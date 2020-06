Tradegate-Aktienkurs OHB-Aktie:

38,90 EUR (03.06.2020)



XETRA-Aktienkurs OHB-Aktie:

39,15 EUR (03.06.2020)



ISIN OHB-Aktie:

DE0005936124



WKN OHB-Aktie:

593612



Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHBTF



Kurzprofil OHB SE:



Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) mit Hauptsitz in Bremen ist der erste börsennotierte Raumfahrt- und Technologiekonzern Deutschlands.



Zwei Unternehmensbereiche bedienen die internationalen Kunden mit anspruchsvollen Lösungen und Systemen. Die 37-jährige Erfahrung im Bereich der Hochtechnologie sowie die Bündelung von Raumfahrt- und Telematik-Know-how sorgen für eine herausragende Positionierung des Konzerns als eine der bedeutenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrt- und Hightech-Industrie.



Die Gesamtleistung des Konzerns belief sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017 auf 860 ‎Millionen Euro. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 und der ‎Einbeziehung des Segmentes Raumfahrt in den OHB-Konzern im Jahr 2002 hat sich die ‎Gesamtleistung auch durch die Akquisition von MT Aerospace AG im Jahr 2005, Kayser-Threde ‎GmbH (zum 01.09.2014 mit der OHB System AG verschmolzen) im Jahr 2007, CGS S.p.A. im Jahr 2009 (heute OHB Italia), Antwerp Space N.V. im Jahr 2010 und OHB Sweden AB im Jahr 2011 gesteigert. Die OHB SE beschäftigt derzeit weltweit rund 2.400 ‎Mitarbeiter.‎ (04.06.2020/ac/a/nw)



Sauerlach (www.aktiencheck.de) - OHB-Aktienanalyse von "Nebenwerte Journal":Peter Wolf Schreiber und Carsten Stern vom Fachmagazin "Nebenwerte Journal" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) unter die Lupe.Es mache Sinn, sich mit dem Bremer Raum- und Luftfahrtunternehmen zu beschäftigen, wenn die Perspektiven passen würden und die Aktie günstig sei. Aktuell erscheine dies gegeben; denn im Zuge der Corona-Krise sei die Aktie vom Hoch bei EUR 48,65 bis zum Tief auf 25,65 eingebrochen. Zwar habe zwischenzeitlich eine Erholung auf EUR 34,60 per 19.05.2020 eingesetzt, doch auf diesem Niveau laufe der Titel seit Ende März seitwärts.Gleichzeitig mute die wirtschaftliche Lage weit besser als die Stimmung an. Wäre dies so, könnte die Aktie in den kommenden Jahren zu einem Spurt in Richtung des Hochs ansetzen - eine Kurschance von immerhin 40%. Das Risiko weiterer Kursrückschläge in Richtung Tief würden die Experten hingegen auf maximal 20% taxieren. Das an der Börse viel beachtete Chance-/Risiko-Verhältnis (CRV) läge demnach bei 2. Als Faustregel gelte: Werte über 1,5 würden die Spekulation als aussichtsreich erscheinen lassen.Apropos Dauerlauf: Auf dem Kapitalmarkttag im Februar 2020 habe OHB-Chef Marco R. Fuchs seine Strategie 2025 vorgestellt, die einen Anstieg der Gesamtleistung auf jährlich EUR 1,5 Mrd. sowie EBIT-Margen von 8% vorsehe. Das wären EUR 120 Mio. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 habe sich die EBIT-Marge (gemessen an der Gesamtleistung) erst auf 4,9% gestellt. Liege der bodenständige Firmenlenker mit seiner Langfristprognose richtig, und das würden die Experten ihm zutrauen, ergäbe sich folglich ein für Anleger attraktiver Doppelhebel aus anziehender Gesamtleistung und höheren Margen.Als zentrales Element der Strategie solle ein dritter Geschäftsbereich - OHB Digital - etabliert werden. Aufgrund des neuen Geschäftsbereichs und eines hohen Projektakquisitionspotenzials im Bereich Space Systems sei signifikantes Wachstum zu erwarten, habe sich Fuchs im Gespräch mit dem "Nebenwerte-Journal" überzeugt gegeben. Mit Blick auf das günstige CRV und die aussichtsreiche Langfristperspektive bis 2025 scheine den Experten daher der richtige Zeitpunkt für eine Titelgeschichte gekommen zu sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OHB-Aktie: