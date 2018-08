ISIN OHB-Aktie:

DE0005936124



WKN OHB-Aktie:

593612



Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHBTF



Kurzprofil OHB SE:



Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) mit Hauptsitz in Bremen ist der erste börsennotierte Raumfahrt- und Technologiekonzern Deutschlands.



Zwei Unternehmensbereiche bedienen die internationalen Kunden mit anspruchsvollen Lösungen und Systemen. Die 37-jährige Erfahrung im Bereich der Hochtechnologie sowie die Bündelung von Raumfahrt- und Telematik-Know-how sorgen für eine herausragende Positionierung des Konzerns als eine der bedeutenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrt- und Hightech-Industrie.



Die Gesamtleistung des Konzerns belief sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017 auf 860 ‎Millionen Euro. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 und der ‎Einbeziehung des Segmentes Raumfahrt in den OHB-Konzern im Jahr 2002 hat sich die ‎Gesamtleistung auch durch die Akquisition von MT Aerospace AG im Jahr 2005, Kayser-Threde ‎GmbH (zum 01.09.2014 mit der OHB System AG verschmolzen) im Jahr 2007, CGS S.p.A. im Jahr 2009 (heute OHB Italia), Antwerp Space N.V. im Jahr 2010 und OHB Sweden AB im Jahr 2011 gesteigert. Die OHB SE beschäftigt derzeit weltweit rund 2.400 ‎Mitarbeiter.‎ (23.08.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - OHB: Mach‘s nochmal, Guy! - AktienanalyseDer aktivistische Investor Guy Wyser-Pratte hat 2017 für Schlagzeilen gesorgt, als er sich beim deutschen Satellitenbauer OHB beteiligte und anschließend die Strategie und die Führungsstruktur der Bremer kritisierte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Als der Aktienkurs deutlich geklettert sei, sei der Amerikaner wieder ausgestiegen. Nun könnte sich eine Wiederholung der Ereignisse anbahnen. Denn der 78-Jährige sei erneut bei OHB eingestiegen. Der nach eigener Darstellung "größte OHB-Aktionär außerhalb der Eigentümerfamilie" mache kräftig Druck: Gegenüber dem Weser-Kurier habe der Investor gesagt, dass er den Konzern für nicht ausreichend gewappnet für die Folgen des Brexit halte. Ein Teil des technischen Knowhows zum Bau der Galileo-Satelliten stamme vom britischen Partner Surrey Satellite Technology. Hierzu habe er von OHB-Chef Marco Fuchs "keine vernünftige Antwort bekommen".Der US-Investor habe seine Kritik an den Führungsstrukturen erneuert: "OHB hat keine Corporate Governance, hat keine Ausschüsse im Aufsichtsrat", habe Wyser-Pratte gesagt. Abgesehen von dem Geplänkel produziere OHB Erfolgsmeldungen in Serie. Unter anderem habe die Gesellschaft 2018 bereits mehrere Großaufträge an Land ziehen können. Nicht zuletzt deshalb habe die Investmentbank equinet die Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel auf 40 Euro belassen. 2018 werde zwar für den Raumfahrtkonzern ein Jahr der Konsolidierung, er könne aber von zukünftigen Projekten der europäischen Raumfahrtbehörde ESA profitieren, so die Experten. Der Kurs der Aktie reflektiere das Gewinnpotenzial des Unternehmens noch nicht vollständig. (Ausgabe 33/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs OHB-Aktie:35,15 EUR +0,72% (23.08.2018, 10:30)XETRA-Aktienkurs OHB-Aktie:35,25 EUR +0,71% (23.08.2018, 10:24)