XETRA-Aktienkurs OHB-Aktie:

43,385 EUR -0,28% (03.11.2017, 10:52)



ISIN OHB-Aktie:

DE0005936124



WKN OHB-Aktie:

593612



Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHBTF



Kurzprofil OHB SE:



Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) mit Hauptsitz in Bremen ist der erste börsennotierte Raumfahrt- und Technologiekonzern Deutschlands.



In zwei Unternehmensbereichen bedienen wir unsere internationalen Kunden mit anspruchsvollen Lösungen und Systemen. Unsere 35-jährigen Erfahrung im Bereich der Hochtechnologie sowie der Bündelung von Raumfahrt- und Telematik-Kompetenzen, sorgen für eine herausragende Positionierung des Konzerns als eine der bedeutenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrt- und Hightech-Industrie.



Die Gesamtleistung des Konzerns belief sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2015 auf 730 ‎Millionen Euro, der Umsatz betrug 720 Millionen Euro. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 und der ‎Einbeziehung des Segmentes Raumfahrt in den OHB-Konzern im Jahr 2002 hat sich die ‎Gesamtleistung auch durch die Akquisition von MT Aerospace AG im Jahr 2005, Kayser-Threde ‎GmbH (zum 01.09.2014 mit der OHB System AG verschmolzen) im Jahr 2007, CGS S.p.A. im Jahr 2009, Antwerp Space N.V. im Jahr 2010 und OHB Sweden AB im Jahr 2011 von 15,0 Millionen ‎Euro (2001) auf über 700 Millionen Euro gesteigert. Die OHB SE beschäftigt derzeit weltweit rund 2.200 ‎Mitarbeiter.‎ (03.11.2017/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - OHB-Aktie in aller Munde!!! AktienanalyseFast drei Jahre lang - von Mitte 2014 bis zum Frühling dieses Jahres - gab es mit der OHB-Aktie (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) nichts zu verdienen. Doch dann hat sich das Blatt komplett gewendet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit dem Jahrestief bei gut 18 Euro sei es mit den Papieren des Luft- und Raumfahrtkonzerns in der Spitze um mehr als 160 Prozent nach oben gegangen. Urplötzlich sei die OHB-Aktie in aller Munde.Kurstreiber gebe es etliche. In erster Linie sorge das boomende Satellitengeschäft für eine hohe Schlagzahl. Im ersten Halbjahr sei der Umsatz von OHB um 14,4 Prozent auf 333 Mio. Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei trotz leicht erhöhter Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 19,3 Mio. Euro geklettert. Am 14. November werde sich mit Vorlage der Neunmonatszahlen zeigen, ob der positive Trend auch im jüngsten Quartal angehalten habe.Der mit 2,2 Mrd. Euro per Ende Juni ohnehin schon hohe Auftragsbestand sei auf jeden Fall schon mal weiter angestiegen. Denn die Europäische Kommission habe entschieden, eine der vertraglich vereinbarten Optionen zu ziehen und OHB mit weiteren vier Satelliten für das Navigationssystem Galileo beauftragt. Dieser Vertrag habe ein Volumen von 157,75 Mio. Euro. Fertigung und Tests der Navigationssatelliten würden sich unmittelbar an die Fertigstellung der bereits beauftragten acht Satelliten der dritten Ausschreibung anschließen. Inklusive der jetzt durch die Option bestellten vier Satelliten sei OHB bisher mit 34 Galileo-Satelliten beauftragt worden, von denen sich bereits 14 im Weltraum befänden.Mit anderen Worten: Es steckt reichlich Fantasie in der OHB-Aktie, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2017)Börsenplätze OHB-Aktie: