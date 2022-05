Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (13.05.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) weiterhin mit "kaufen" ein.Nynomic habe gestern vorläufige Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht, die eine Fortsetzung des Wachstumskurses bei gleichzeitiger Margenausweitung offenbaren würden. Indes stimme Mascato der erneute Rekord-Auftragsbestand zuversichtlich, dass die seines Erachtens gewohnt konservative Guidance des Vorstandes im laufenden Jahr deutlich übertroffen werde.Der Umsatz sei im ersten Quartal um 4,4% yoy auf 28,2 Mio. Euro gestiegen und damit im Rahmen der Analystenerwartung (28,0 Mio. Euro). Der Anstieg sei insbesondere vor dem Hintergrund, dass im Vorjahr das bis dato stärkste Q1 der Firmengeschichte erzielt worden sei, besonders eindrucksvoll und untermauere das starke operative Momentum des Konzerns inmitten der derzeitigen globalen Beschaffungs- und Lieferkettenkrisen. So hätten sowohl die erstmalig vollkonsolidierten Unternehmen MGG und Image Engineering als auch das organische Geschäft in allen drei Segmenten ein deutliches Wachstum verzeichnet. Das EBIT habe u.a. auch dank eines vorteilhaften Produktmixes eine überproportionale Steigerung um 10,8% yoy auf 4,1 Mio. Euro verzeichnet, womit auch die von Mascato antizipierte Margenausweitung erreicht worden sei.Der Auftragsbestand per Ende März von ca. 75,8 Mio. Euro habe trotz des erneuten Q1-Rekordumsatzes den Bestand zum Jahresende 2021 (74,1 Mio. Euro) nochmals leicht übertreffen können (+2,3% qoq), was nach Erachten des Analysten die Visibilität für den weiteren Jahresverlauf entsprechend stärke.Auf Basis der starken Q1-Zahlen habe der Vorstand die Guidance (Umsatz: mind. 110 Mio. Euro; EBIT-Marge: > 12,4%) bestätigt. Mit Blick auf den hohen Auftragsbestand sowie die aktuelle Produkt-Pipeline sei der Analyst unverändert davon überzeugt, dass Nynomic sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig eine Steigerung über die avisierten Untergrenzen hinaus gelingen werde.Die starken Q1-Zahlen würden die ungebrochen hohe Nachfrage nach den innovativen Mess- und Analyselösungen von Nynomic inmitten der schwierigen makroökonomischen Lage verdeutlichen.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt ihr Rating "kaufen" und das Kursziel von 52,00 Euro. (Analyse vom 13.05.2022)