Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (23.06.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic habe am Montag eine strategische Partnerschaft mit dem global tätigen Pharmakonzern Novartis (Basel, CH)verkündet, die als weiterer Meilenstein einmal mehr die hohe kundenseitige Qualitätswahrnehmung sowie die ausgeprägte Lösungskompetenz des Konzerns belege. Erste Umsatz- und Gewinnbeiträge dürften bereits im laufenden Jahr realisiert werden.Die erste im Rahmen der Partnerschaft entwickelte Lösung ermögliche die mobile Analyse von Tabletten aus Novartis‘ Produktpalette mit dem Ziel der Aufdeckung und Meldung von Fälschungen bei Verdachtsfällen entlang der gesamten Liefer- und Abgabenkette. Hierzu statte Nynomic Novartis zur Authentifizierung der Präparate mit eigenentwickelten Handscannern ("NIRONE") aus. Als wesentlicher Bestandteil der Gesamtlösung unterstütze Nynomic darüber hinausbei der notwendigen App samt Cloud-Infrastruktur sowie bei der Erstellung der Datenmodelle und der fortlaufenden Pflege dieses ganzheitlichen Systems.Neben den einmaligen Umsätzen aus der Bereitstellung der Scanner und den Entwicklungsleistungen zum Aufbau der Infrastruktur würden hieraus folglich auch wiederkehrende, vergleichsweise hochmargige Wartungserlöse (MONe: mittlerer sechsstelliger Euro-Betrag p.a.) resultieren, wodurch die Profitabilität des Projekts mindestens auf dem angestrebten Konzernniveau von 15% liegen dürfte.Das Gesamtvolumen schätze der Analyst bis zur vollständigen Integration von Novartis‘ Produktpalette (MONe: 3 bis 4 Jahre) angesichts der weltweiten Präsenz und einer deutlich vierstelligen Anzahl angebotener Arzneimittel auf einen hohen einstelligen Mio.-Euro-Betrag. Im Hinblick auf das in diesem Jahr erreichbare Erlösniveau liefere das Projekt eine weitere Indikation dafür, dass die aktuelle Prognose des Vorstands ("deutlich mehr als 80 Mio. Euro") sehr konservativ erscheine. Mit seinen Schätzungen fühle sich der Analyst dementsprechend weiterhin wohl.Die strategische Partnerschaft mit Novartis bekräftige die positive Sicht auf Nynomics nachhaltige Wachstumsperspektiven und belege einmal mehr die Fähigkeit des Konzerns, verschiedenste industrielle Problemfelder mit innovativen Lösungen gezielt zu adressieren.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, ist unverändert optimistisch und bestätigt sein "kaufen"-Rating und das Kursziel von 50,00 Euro für die Nynomic-Aktie. (Analyse vom 23.06.2021)