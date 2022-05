Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

31,55 EUR +4,30% (13.05.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

31,35 EUR +0,97% (13.05.2022, 17:36)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. (15.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Das Wedele Unternehmen habe im ersten Quartal trotz der schwierigen Rahmenbedingungen an die positive Geschäftsentwicklung des Vorjahres anknüpfen können. Im abgelaufenen Jahr habe der Spezialist für berührungslose Messtechnik die zuvor zweimal angehobenen Planvorgaben übertroffen. Der weiter auf Rekordniveau liegende Auftragsbestand deute an, dass der Nischenplayer auch im Jahr 2022 auf dem eingeschlagenen Wachstumspfad bleiben sollte. Zudem gebe es in einem Bereich reichlich Sonderfantasie.Vor allem im Cannabis-Bereich könnten sich die Investitionen in Vertrieb und Marketing für das Messgerät "Purpl PRO" von Tochtergesellschaft Spectral Engines positiv bemerkbar machen. Mit dieser neuen technologischen Lösung könnten nun die Werte THC und CBD, unter Nutzung der Nynomic-Cloud, berührungslos und in Echtzeit gemessen werden. Die übertragenen Spektraldaten würden mit Algorithmen des machine learning (AI) in der Cloud verarbeitet und die aggregierten Messwerte werden - z.B. auf dem Smartphone des Anwenders - angezeigt. Das Cannabis-Thema dürfte aufgrund der möglichen Legalisierung in den USA und Deutschland im laufenden Jahr deutlich in den Vordergrund rücken.Dank der breiten Positionierung in wachstumsstarken Nischen der optischen Messtechnik dürften bei Nynomic in den kommenden Wochen und Monaten noch einige lukrative Aufträge über den Ticker laufen. Die schon jetzt prall gefüllten Orderbücher würden in den kommenden Quartalen eine Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses erwarten lassen. Der jüngste Kursrücksetzer biete noch nicht investierten Anlegern daher eine gute Einstiegsgelegenheit bei diesem aussichtsreichen Nischenplayer. "Der Aktionär" spekuliere ebenfalls weiter auf steignede Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link