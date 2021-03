Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

37,50 EUR +1,35% (18.03.2021, 15:03)



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

37,30 EUR +0,81% (18.03.2021, 15:01)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (18.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic habe gestern eine Zusammenarbeit mit zwei namhaften Industrieunternehmen vermeldet. Dabei handle es sich um die SCHOTT AG, einen Spezialisten für High-Tech-Werkstoffe rund um Spezialglas, sowie die Infors AG, einen Hersteller von Schüttlern und Bioreaktoren zur Optimierung von Herstellungsprozessen im Pharma-und Chemiesektor.Ziel der Kooperation der drei Unternehmen sei es, eine Lösung zu schaffen, mit der der Fermentationsprozess in Bioreaktoren automatisiert und in Echtzeit überwacht werden könne. Nynomic habe deshalb für die Messung von verschiedenen Parametern innerhalb der Bioreaktoren speziell hierfür geeignete Raman-Spektrometersysteme entwickelt, die von SCHOTT in Kombination mit ihrer sterilen Sensoraufnahme SCHOTT ViewPort in den Bioreaktoren von Infors verbaut würden. Die Zusammenarbeit sei für Bentlage ein weiterer Beleg für die hohe Lösungskompetenz Nynomics und verdeutliche einmal mehr die breite Aufstellung des Unternehmens.Nachdem die Entwicklungsarbeiten bereits abgeschlossen seien und die Vermarktung der Lösung durch SCHOTT zurzeit im Gange sei, erwarte Bentlage schon in diesem Jahr erste Erlöse aus der Kooperation (MONe: niedriger einstelliger Mio.-Euro-Betrag), die dann dem Clean Tech-Segment zugeordnet würden. Seine unveränderte Wachstumsprognose (MONe: Umsatz 2021 +11,6% yoy) sehe der Analyst dadurch bekräftigt. Auch wenn die Partnerschaft kurzfristig nur einen geringen Einfluss auf die Umsatz-und Ertragsentwicklung von Nynomic haben sollte, stärke die Kooperation Nynomics Stellung auf dem Gebiet der Prozessanalysetechnik und biete nach Ansicht von Bentlage langfristig attraktive Wachstumschancen. So prognostiziere das Researchinstitut Businesswire bis 2025 eine durchschnittliche Wachstumsrate von rund 8,7% p.a. für den Biopharmazeutikamarkt.Die Zusammenarbeit mit SCHOTT und Infors biete nach Erachten von Bentlage für Nynomic die Chance, die Position in der Prozessanalysetechnik weiter zu stärken und verschaffe dem Unternehmen Zugang zu neuen Kunden. Der Analyst sei von der operativen Qualität des Unternehmens unverändert überzeugt und rechne auch in den nächsten Monaten mit weiterem positiven Newsflow, der die gute Kursentwicklung der letzten Wochen sowie die zuletzt verkündeten Mittelfristziele stützen dürfte.Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher sein Kursziel von 45,00 Euro und das Rating "kaufen" für die Nynomic-Aktie. (Analyse vom 18.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link