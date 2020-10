Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

27,90 EUR +10,71% (26.10.2020, 12:11)



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

27,90 EUR +8,14% (26.10.2020, 12:26)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (26.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Nachdem Nynomic in der vergangenen Woche die Jahresprognosen angehoben habe, lege der Spezialist für berührungslose Messtechnik zum Wochenstart mit dem größten Einzelauftrag der 25-jährigen Unternehmenshistorie nach. Die Investoren würden bei dem Spezialwert beherzt zugreifen. Die Aktie springe auf ein neues Rekordhoch.Nynomic habe einen vorgezogenen Folgeauftrag von einem Bestandskunden im Bereich Laborautomation im Wert von 25 Millionen Euro erhalten. Der bereits Mitte Mai berichtete Großauftrag von rund 14 Millionen Euro sei aufgrund der sehr hohen Nachfrage deutlich vor Ablauf der Laufzeit von zwei Jahren abgewickelt worden. Zur Sicherstellung der weiteren Verfügbarkeit sei daher der nächste Abschluss mit dem Kunden vereinbart worden.Der Deal im Segment Life Science werde ab dem Geschäftsjahr 2021 zum Gesamtumsatz beitragen und reihe sich in die dynamische Auftragsentwicklung der Gesellschaft ein. Der Gesamtauftragsbestand liege damit auf einem Rekordniveau von nahezu 70 Millionen Euro.Nynomic habe erneut bewiesen, dass die Diversifizierungs- und Wachstumsstrategie der Gesellschaft in zukunftsweisende Technologien und Märkte sehr erfolgreich sei. Der Vorstand sehe sich aufgrund der breiten produktseitigen und internationalen Aufstellung sowie ihrer guten Finanzlage weiterhin sehr robust aufgestellt und erwarte ein überproportionales Wachstum in den nächsten Jahren."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 26.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link