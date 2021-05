Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

36,30 EUR -1,36% (12.05.2021, 10:10)



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

37,40 EUR +0,54% (12.05.2021, 08:20)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (12.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic habe gestern vorläufige Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht, die einen starken Jahresauftakt offenbaren würden. Die berichteten Eckwerte würden deutlich oberhalb der Erwartungen des Analysten liegen, die er für das Gesamtjahr infolgedessen nach oben korrigiere.Mit rund 27,0 Mio. Euro habe Nynomic den Konzernerlös in den ersten drei Monaten um 48,4% gegenüber dem Vorjahr (18,2 Mio. Euro) steigern können und die Analystenerwartungen somit deutlich übertreffen (MONe: 23,1 Mio. Euro). Laut Management sei das Wachstum dabei ein Resultat der guten Performance aller drei Segmente, wenngleich Bentlage vermute, dass das Segment Life Science die höchste Wachstumsdynamik aufgewiesen habe. Die höhere Umsatzbasis habe sich auch beim Ergebnis bemerkbar gemacht. So sei das EBIT mit 105,6%yoy überproportional stark auf rund 3,7 Mio. Euro angestiegen (Vorjahr: 1,8 Mio. Euro; MONe: 3,1 Mio. Euro). Das erzielte EBIT impliziere dabei eine Marge von ca. 13,7%, womit auch die Margenerwartung des Analysten für das erste Quartal (MONe: 13,5%) habe übertroffen werden können und das mittelfristig avisierte Ziel einer EBIT-Marge oberhalb von 15% nach 10,2% Marge in FY 2020 deutlich greifbarer werde.Weiterer Rekordwert beim Auftragsbestand: Der Auftragsbestand (74,1 Mio. Euro) habe trotz des signifikanten Erlösanstiegs in Q1 im Vergleich zu den zum Jahreswechsel ausstehenden Aufträgen (72,6 Mio. Euro) nochmals leicht gesteigert werden können (+2,1% qoq) und verzeichne somit einen weiteren Höchststand. Zum Vorjahresquartal habe sich der Auftragsbestand damit sogar mehr als verdoppelt (31,2 Mio. Euro; +137,5% yoy). Die starke Auftragslage stimme Bentlage äußerst zuversichtlich, dass die dynamische Entwicklung aus Q1 auch in den folgenden Quartalen weiter anhalte. Dementsprechend habe der Analyst seine Schätzungen nach oben angepasst.Die starken Q1-Zahlen würden die weiterhin hohe Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Nynomic verdeutlichen und die positive Sicht des Analysten auf den Investment Case untermauern.Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein Rating "kaufen" bei einem neuen Kursziel von 47,00 Euro (zuvor: 45,00 Euro). (Analyse vom 12.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link