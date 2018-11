Entsprechend würden die Märkte keine Hoffnung einpreisen, die Volatilität dürfte anhalten. Allerdings habe Trump im Moment wenig Interesse an einer weiteren Eskalation, da er Munition für seine Wiederwahl brauchen werde. Wenn der Wahlkampf näher rücke, könnte sich der Ton wieder verschärfen.



Die Handelsbeziehungen der EU mit China dürften sich nach Häuslers Einschätzung weiter vertiefen. Derzeit steckten sie allerdings noch in den Kinderschuhen, was auch auf Skepsis gegenüber China zurückzuführen sei: "China ist aufgrund des Defizits an demokratischen Institutionen, mangelnder Transparenz und einem fehlenden "level-playing-field" für Unternehmen und Investoren aus der EU nur ein opportunistischer Handelspartner", betone Häusler.



Vor allem der Automobilsektor dürfte seiner Einschätzung nach unter einem anhaltenden Handelskrieg mit Vergeltungszöllen und unterbrochenen Lieferketten leiden. Durch den zu erwartenden negativen Effekt auf das BIP-Wachstum dürften auch Energie- und Rohstofftitel in Mitleidenschaft gezogen werden. (29.11.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erwartungen an den G20-Gipfel in Argentinien sind gedämpft, so Frank Häusler, Head Macroeconomic and Cross Asset Research, Multi Asset Boutique, Vontobel Asset Management.Bestenfalls würden sich US-Präsident Trump und Staatspräsident Xi Jinping auf einen Waffenstillstand im Handelskrieg einigen. Das könnte den Beginn einer Deeskalation einleiten, so Häusler. Handelspolitik sei nicht das Hauptthema, vielmehr gehe es um die weltweite strategische Führung auf militärischem, wirtschaftlichem und politischem Terrain.