Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (15.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Das Papier des dänischen Insulinherstellers könne zum Wochenschluss noch einmal zulegen. Am Börsenplatz Frankfurt gehe es am Nachmittag 1,3 Prozent nach oben auf 59,31 Euro. Am Heimatmarkt in Kopenhagen betrage das Plus ein Prozent auf 437,25 Dänische Kronen (DKK). Die Novo Nordisk-Aktie profitiere dabei von einer Kaufempfehlung. Die Deutsche Bank den Titel mit "buy" und einem Kursziel von 500 DKK in die Bewertung aufgenommen.Das vor knapp 100 Jahren gegründete dänische Unternehmen sei mit einem Anteil bei Insulinprodukten von 50 Prozent die weltweite Nummer 1. Novo Nordisk profitiere dabei von einer dramatischen Entwicklung: Im Vergleich zum Jahr 2000 habe sich die Zahl der an Diabetes Erkrankten einer Erhebung der Internationalen Diabetes-Föderation zufolge bis 2019 auf 463 Millionen Menschen mehr als verdreifacht. Im Jahr 2045 sollten sogar bereits 700 Millionen Menschen unter der Krankheit leiden.Dabei könnte der Marktanteil von Novo Nordisk in Zukunft sogar noch zulegen. Im vergangenen Jahr habe der Pharmakonzern hierfür einen weiteren wichtigen Schritt gemacht: Nach der Zulassung für Semaglutid als Tablette in den USA im Jahr 2019 habe man 2020 auch grünes Licht in der EU erhalten. Rybelsus - so der Handelsname - sei das erste orale Langzeitpräparat aus dem Hause der Dänen. Und die Dänen hätten noch einiges mehr in der Pipeline.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: