Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (05.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk sei ein Dauerfavorit des "Aktionär" im Biopharma-Sektor. Und an der Einschätzung würden auch die frischen Zahlen zum vierten Quartal 2019 nichts ändern.Der Insulin-Hersteller Novo Nordisk habe im abgelaufenen Jahr von einer guten Nachfrage nach Medikamenten gegen Diabetes profitiert. Der Umsatz habe im Jahresvergleich um neun Prozent auf 122 Milliarden Dänische Kronen (knapp 16,3 Mrd Euro) zugelegt, wie der weltgrößte Hersteller von Diabetes-Mitteln mitgeteilt habe. Währungsbereinigt habe das Plus sechs Prozent betragen.Das Wachstum sei vor allem von Diabetes-Mitteln mit plus vier Prozent währungsbereinigt gekommen. Hier habe vor allem das neuere Medikament Ozempic die Erlöse angetrieben, dessen Umsatz sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als versechsfacht habe.Das operative Ergebnis habe im Konzern insgesamt um elf Prozent auf 52,5 Milliarden Kronen zugelegt. Auch hier habe das Unternehmen von positiven Währungseffekten profitiert, wechselkursbereinigt habe das Plus sechs Prozent betragen. Der Nettogewinn sei nur minimal wegen eines schwächeren Finanzergebnisses auf knapp 39 Milliarden Kronen gestiegen. Das schwächere Finanzergebnis stehe im Zusammenhang mit Terminkontrakten, mit denen sich Novo Nordisk gegen Währungsschwankungen, insbesondere beim US-Dollar, abgesichert habe.Novo Nordisk dürfte wie gewohnt eine konservative Prognose für das bereits laufende Geschäftsjahr abgegeben haben. Maßgeblich zur Umsatz- und Gewinndynamik könne das oral verfügbare Semaglutide (Handelsname Rybelsus) in Zukunft beitragen. "Der Aktionär" werde die Entwicklung des großen Hoffnungsträgers mit Argusaugen verfolgen.Operativ könne Novo Nordisk weiter überzeugen. Zusätzliche Fantasie biete ein potenzieller Einstieg in die Alzheimer-Forschung und das immense Potenzial von Rybelsus. Charttechnisch befinde sich die Aktie der Dänen weiter in einer bestechenden Form.Die "Aktionär"-Dauerempfehlung bleibt aussichtsreich und bei Schwäche unverändert kaufenswert, so Michel Doepke. (Analyse vom 05.02.2020)Mit Material von dpa-AFX