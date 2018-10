Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (08.10.2018/ac/a/a)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse des Analysten Sachin Jain von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer aktuellen Aktienanalyse vertritt Analyst Sachin Jain von BofA Merrill Lynch Research in Bezug auf die Aktien des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nur noch eine neutrale Haltung.Nach den positiven Studienergebnissen von Eli Lilly mit einem Diabetes-Präparat rechnen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research bei Novo Nordisk A/S mit erheblichen Belastungen für das mittelfristige Wachstum.Analyst Sachin Jain kürzt das Kursziel für die Novo Nordisk-Aktie von 380,00 auf 305,00 Dänische Kronen.In ihrer Novo Nordisk-Aktienanalyse stufen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research den Titel von "buy" auf "neutral" zurück.Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:37,10 EUR -3,04% (08.10.2018, 15:42)