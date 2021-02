Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (11.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die Aktie von Novo Nordisk könne am heutigen Donnerstag weitere Zugewinne verzeichnen. Das Papier profitiere dabei auch von positiven Analysten-Einschätzungen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs beispielsweise habe das Kursziel für Novo Nordisk von 484 auf 517 dänische Kronen angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der starke 2021er-Ausblick sei ermutigend, so Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Risiken für das Umsatzwachstum ließen nach. Das Papier habe einen Bewertungsaufschlag verdient.Die Deutsche Bank habe die Einstufung für Novo Nordisk auf "buy" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Auch die US-Bank J.P. Morgan sehe das Kursziel bei 500 dänischen Kronen, das Anlagevotum laute "overweight". Von der Phase 3 der Surpass-2-Studie für Tirzepatid von Eli Lilly sollte nichts zu befürchten sein für Novo Nordisk, habe Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel für Novo Nordisk nach den jüngsten Quartalszahlen von 485 auf 495 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Die Risiken für die Wachstumsstory des Pharmakonzerns nähmen ab, so Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie beurteile die Perspektiven für dieses Jahr nun wesentlich positiver.Die Aktie von Novo Nordisk hänge derzeit in einem Seitwärtstrend fest. Gelinge dem Papier jedoch der Ausbruch, dürfte dies rasch Anschlusskäufe nach sich ziehen. "Der Aktionär" bleibe optimistisch für das Papier. In zwei Jahren werde das dänische Vorzeige-Unternehmen 100 Jahre alt. Seit vielen Jahren sei die Gesellschaft der führende Hersteller von Insulinen. Das Unternehmen habe aber nichts an seiner Innovationskraft verloren, weswegen "Der Aktionär" noch einiges erhoffe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link