Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

47,33 EUR -0,66% (30.08.2019, 16:29)



Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

DKK 352,15 -0,76% (30.08.2019, 16:19)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (30.08.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Analyst Peter Welford von Jefferies & Co:Laut einer aktuellen Aktienanalyse geht Analyst Peter Welford von Jefferies & Co in Bezug auf die Aktien des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nur noch von einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung aus.Die Zulassung von Semaglutid in Tablettenform stehe in den USA bevor. Allerdings befürchten die Analysten von Jefferies & Co durch im Vergleich zur Injektionslösung günstigere Variante unterdurchschnittliche Margen.Im Zuge einer Anpassung der Schätzungen sei das Kursziel für die Novo Nordisk-Aktie von 295,00 auf 300,00 Dänische Kronen erhöht worden. Auf dem aktuellen Kursniveau hält aber Analyst Peter Welford den Titel für teuer.In ihrer Novo Nordisk-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel von "hold" auf "underperform" zurück.Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:47,27 EUR -0,87% (30.08.2019, 16:09)