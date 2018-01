Börse Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

339,50 EUR -0,16% (08.01.2018, 14:57)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (08.01.2018/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Novo Nordisk sei am belgischen Biotech-Unternehmen Ablynx interessiert. Die Belgier wollten sich aber nicht so gerne übernehmen lassen. Die Novo Nordisk-Aktie befinde sich indes seit Monaten in einer Aufwärtsbewegung. Schlegel sei bei Novo Nordisk optimistisch une erwarte eine Fortesetzung der guten Kursentwicklung, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär",im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.01.2018)