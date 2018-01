Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

45,675 EUR +0,47% (08.01.2018, 14:37)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

45,61 EUR +0,43% (08.01.2018, 14:54)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (08.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die Übernahmewelle im Pharma- und Biotech-Sektor rolle, nicht nur in den USA. Novo Nordisk strecke offenbar die Fühler nach der belgischen Biotech-Schmiede Ablynx aus. Jedoch verweigere das Management des Akquisitionsziels bislang jegliche Gespräche. Trotzdem würden die Nachrichten den Pharmatitel beflügeln - ein Kursplus von satten 40 Prozent stehe zu Buche.Seit Anfang Dezember 2017 bemühe sich Novo Nordisk, eine für das Ablynx-Management akzeptable Übernahmeofferte abzugeben. Das Gebot von 28 Euro/Aktie und einer Prämie von 2,50 Euro beim Erreichen spezieller Ziele sei das letzte Angebot gewesen. Nun habe sich Novo Nordisk an die Öffentlichkeit gewandt, um den Druck auf Ablynx zu erhöhen. Derzeit belaufe sich eine mögliche Prämie auf gut 40 Prozent inklusive Prämie.Die Dänen hätten mit Ablynx ein hochinteressantes Übernahmeziel im Visier, welches ideal zum Hämatologie-Geschäft von Novo Nordisk passe. Der Aktienmarkt nehme die Nachricht positiv auf.Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: