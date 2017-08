Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (11.08.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die B-Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) von 250 auf 300 DKK (Dänische Krone).Die Q2-Zahlen hätten ergebnisseitig positiv überraschen können. Der Ausblick für 2017 sei auf währungsbereinigter Basis leicht erhöht worden, jedoch seien auf berichteter Basis nun Währungsbelastungen (bisher: leichte Unterstützung) zu erwarten. Nach Einschätzung des Analysten stelle vor allem der Preisdruck in den USA weiterhin den größten Unsicherheitsfaktor für die künftige Geschäftsentwicklung dar. So sei in 2018 erneut mit Preiskürzungen zu rechnen.Im Biopharmazeutika-Bereich dürften nach Ansicht des Analysten M&A-Tätigkeiten im Fokus stehen, um neues Wachstum zu generieren. Novo Nordisk habe erneut bestätigt, verstärkt in externes Wachstum investieren zu wollen. Größere Übernahmen seien aber unwahrscheinlich. Zudem sollte die Situation bei Tresiba und Victoza (Umsätze; weitere Label-Updates) kursbeeinflussend bleiben. Die langfristigen Treiber für den Diabetes-Markt seien nach Meinung des Analysten intakt.Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:38,06 EUR +1,43% (11.08.2017, 10:45)