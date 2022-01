Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (03.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kurz vor dem Jahreswechsel habe der amerikanische Impfstoff-Entwickler Novavax noch einen wichtigen Meilenstein in den USA erreicht. Bei der US-Gesundheitsbehörde FDA hätten endlich die vollständigen Datenpakete für den Antrag auf eine Notfallzulassung für das Corona-Vakzin NVX-CoV2373 eingereicht werden können.Das Datenpaket für Chemie, Herstellung und Kontrolle (CMC) basiere dem Vernehmen nach auf der Produktionspartnerschaft mit dem Serum Institute of India. Novavax gehe davon aus, dass der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt mit Daten aus weiteren Produktionsstätten ergänzt werde.Nun liege es an der FDA, eine Zulassungsentscheidung zu treffen. In Indien, Indonesien, in der EU und auf den Philippinen habe Novavax bereits von den zuständigen Behörden grünes Licht erhalten. Auch bei der Weltgesundheitsorganisation sei das Vakzin gelistet.Eine mögliche US-Zulassung wäre für Novavax ein großer Erfolg. Allerdings wurden bei der Aktie zuletzt sämtliche positive Neuigkeiten abverkauft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: