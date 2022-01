Börsenplätze Novavax-Aktie:



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (12.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Der Impfstoff-Entwickler Novavax verzeichne weitere Fortschritte bei den Vertriebsgenehmigungen für den Corona-Impfstoff Nuvaxovid (NVX-CoV2373). Nach der Europäischen Union, der Weltgesundheitsorganisation, Indien, Indonesien und den Philippinen habe nun auch Südkorea grünes Licht für das proteinbasierte Vakzin von Novavax erteilt.Am Mittwoch habe Novavax und der Partner SK Bioscience die Zulassung durch das südkoreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) im asiatischen Land bekannt gegeben. Die beiden Unternehmen hätten mit der Regierung bereits einen Vorabkaufvertrag für 40 Millionen Dosen geschlossen.SK Bioscience zähle neben dem Serum Institute of India zu den wichtigsten Partnern von Novavax. Erst mit den beiden Instituten sei es überhaupt möglich, große Mengen des proteinbasierten Corona-Impfstoffes zu fertigen. Kein Wunder, dass Novavax vor Kurzem die Partnerschaft mit SK Bioscience ausgeweitet habe.Ausnahmslos risikobewusste Anleger können wieder eine Long-Position eingehen und auf wieder steigende Notierungen setzen, so Michel Doepke. Neuer Stopp des AKTIONÄR: 95,00 Euro. (Analyse vom 12.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link