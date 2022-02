Börsenplätze Novavax-Aktie:



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (28.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die Impfungen gegen das Coronavirus mit dem neuen Vakzin des US-Herstellers Novavax würden in Deutschland Fahrt aufnehmen. Erste Bundesländer hätten am Wochenende damit begonnen, das Präparat zu verabreichen. Am Montag möchten u.a. Rheinland-Pfalz und Berlin nachziehen. Weitere Länder würden im Wochenverlauf folgen.Die Bundesregierung hoffe, dass das Mittel Nuvaxovid der Impfkampagne in Deutschland neuen Schwung verleihe. Es sei als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen worden - für Menschen ab 18 Jahren. Zwei Dosen würden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. Es handle sich um einen proteinbasierten Impfstoff - es basiere also auf einer anderen Technologie als die bisher zumeist eingesetzten mRNA-Präparate von Pfizer und Moderna.Erste Dosen des neuen Corona-Impfstoffs von Novavax seien am Samstag in Hamburg, Schleswig-Holstein und im Saarland verabreicht worden - teils auch in offenen Impfaktionen. Die Gesundheitsminister der Länder hätten sich dafür ausgesprochen, das Vakzin zunächst vorrangig ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen anzubieten. In der Branche greife ab dem 15. März eine einrichtungsbezogene Impflicht.Im Zuge der Korrektur zuletzt sei die Novavax-Aktie unter den Stopp des AKTIONÄR bei 68,00 Euro gerutscht und sei verkauft worden. Der Titel sollte aber in jedem Fall auf die Watschlist wandern. Ein wichtiges Signal für den Wert wäre die Zulassung des Corona-Vakzins in den USA. Enthalten ist die Aktie von Novavax auch im Impfstoff-Aktien-Index des AKTIONÄR, so Marion Schlegel. (Analyse vom 22.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link