Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

219,50 EUR +10,58% (23.09.2021, 19:26)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

259,13 USD +11,69% (23.09.2021, 19:13)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (23.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die Novavax-Aktie gehöre am Donnerstag zu den größten Gewinnern am US-Aktienmarkt. Der Grund für die positive Entwicklung: Der Biotech-Konzern habe seinen Covid-19-Impfstoff der WHO zur Notfallgenehmigung vorgelegt. Gemeinsam mit seinem Partner dem "Serum Institute of India" entwickele das Unternehmen einen Impfstoff gegen Covid-19.Weder die Wirksamkeit noch der Antrag bei der WHO seien nach dem heute eingereichten Antrag bei der indischen Arzneimittelbehörde eine Überraschung, aber es seien positive Nachrichten. Die Notfallzulassung der WHO sei zudem die wichtigere Genehmigung, denn sie entscheide darüber, ob der Impfstoff an die Länder der COVAX-Facility exportiert werden dürfe.Gute Meldungen für Novavax, die die bullische Einschätzung des "Aktionärs" nur bestärken würden. Anleger könnten die Gewinne laufen und setzen auf den Erfolg des "klassischen" Corona-Impfstoffs von Novavax lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link