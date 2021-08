Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Novavax.



Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

188,98 EUR +18,95% (04.08.2021, 17:11)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

222,085 USD +17,77% (04.08.2021, 16:56)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Nasdaq-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (04.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Biotech-Gesellschaft Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das US-Biotechunternehmen Novavax habe mit der Europäische Kommission eine Vereinbarung über die Lieferung von bis zu 200 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff getroffen. Der NVX-CoV2373 genannte Impfstoff habe eine Wirksamkeit von 90,4 Prozent. Die Aktie des Impfstoff-Spezialisten steige nach dem Deal mit der EU zur Stunde um mehr rund 20 Prozent.Die Vereinbarung umfasse den Kauf von bis zu 100 Millionen Dosen des Impfstoffs mit der Option auf weitere 100 Millionen Dosen bis 2023. Novavax arbeite nun daran, den rollierenden Antrag für NVX-CoV2373 bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) im dritten Quartal 2021 abzuschließen, wobei die Auslieferung der ersten Dosen nach der Zulassung beginnen solle, heiße es von Unternehmensseite.In einer klinischen Phase-3-Studie mit fast 30.000 Erwachsenen in den Vereinigten Staaten und Mexiko habe NVX-CoV2373 einen 100-prozentigen Schutz gegen mittelschwere und schwere Erkrankungen und eine Gesamtwirksamkeit von 90,4 Prozent gezeigt.Der Impfstoff von Novavax basiere auf einem vollkommen anderen Ansatz als die Vakzine von BioNTech und Moderna, die auf der neuartigen mRNA-Technologie beruhen würden. NVX-CoV2373 sei ein sogenannter proteinbasierter Impfstoff. Menschen, die den neuartigen Impfstoffen skeptisch gegenüberstünden, könnten bei Novavax eine Alternative finden. Deshalb gelte das Vakzin als Hoffnungsträger, die Impfquote weiter zu steigern.Für Novavax sei der Vorabkaufvertrag mit der Europäischen Kommission und die äußerst wahrscheinliche Zulassung von NVX-CoV2373 der größte Erfolg in der Konzerngeschichte. Die Novavax-Aktie notiere gerade knapp 20 Prozent im Plus und könnte nun durchaus wieder in Richtung der alten Höchststände laufen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: