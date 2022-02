Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

79,59 EUR +2,67% (04.02.2022, 14:35)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

88,49 USD -1,06% (03.02.2022, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (04.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Novavax präsentiere sich am heutigen Freitag sehr stark. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es am frühen Nachmittag 3,8 Prozent nach oben auf 80,46 Euro. Am Donnerstag habe der Corona-Impfstoff von Novavax eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) erhalten.Neben den meistgenutzten Corona-Impfstoffen von BioNTech Pfizer und Moderna rücke in Deutschland der Einsatz des Impfstoffs von Novavax näher. Die für Impfempfehlungen zuständige Ständige Impfkommission (STIKO) befürworte nun die Anwendung auch dieses Präparats, wie sie am Donnerstag mitgeteilt habe.Der Impfstoff von Novavax sei bereits seit Ende Dezember in der EU zugelassen und dürfe damit genutzt werden. Viele Ärzte würden sich aber nach den Empfehlungen der STIKO richten, zudem habe Deutschland noch keine Lieferungen erhalten. Bei der STIKO heiße es nun, der Impfstoff solle zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen bei volljährigen Menschen eingesetzt werden. Für Schwangere und Stillende werde der Impfstoff aktuell jedoch nicht empfohlen."Der Aktionär" hat die Aktie von Novavax spekulativen Anlegern erneut zum Kauf empfohlen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Das Papier bleibe weiter aussichtsreich. Das Präparat habe gute Chancen sich einen Marktanteil im lukrativen Impstoffmarkt zu sichern. Charttechnisch sei das Papier allerdings weiter angeschlagen. Wichtig wäre, dass möglichst bald die 38-Tage-Linie zurückerobert werden könne. (Analyse vom 04.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link