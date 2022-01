Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

112,18 EUR -1,28% (13.01.2022, 10:23)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

130,17 USD -0,39% (12.01.2022)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (13.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Novavax: Aktie sehr ambitioniert bewertet - AktienanalyseWie erwartet hat die EU-Kommission dem Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) die Zulassung erteilt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bereits Anfang kommenden Jahres würden die Amerikaner die EU mit dem Impfstoff beliefern wollen. Trotz dieser Erfolgsmeldung sei die Aktie innerhalb weniger Tage um mehr als 50 Prozent abgeschmiert. Viele Anleger halten Novavax mit einem Börsenwert von 9,9 Mrd. Dollar im Vergleich zu Moderna (90,4 Mrd. Dollar) und BioNTech (53,6 Mrd. Dollar) für unterbewertet.Wenn man diese Werte jedoch in Relation zu den Marktanteilen setze, sehe die Rechnung schon ganz anders aus. Einer Analyse von Airfinity zufolge betrage der gesamte Markt für Covid-19-Impfstoffe im Jahr 2022 rund 124 Mrd. Dollar. 44 Prozent dieses Marktes würden BioNTech/Pfizer für sich beanspruchen können, 31 Prozent würden auf Moderna entfallen - und lediglich fünf Prozent auf Novavax.Nehme man die Börsenwerte von BioNTech und Moderna als Ausgangspunkt und setze dazu die Marktanteile in Relation, komme man auf eine faire Bewertung für Novavax von 6,1 Mrd. bzw. 14,6 Mrd. Dollar. Da das Unternehmen jedoch über eine vergleichsweise schwache Pipeline verfüge, sollten diese Werte noch mit einem Sicherheitsabschlag von mindestens 50 Prozent versehen werden. Dadurch wäre Novavax eher bei 7,3 Mrd. Dollar (verglichen mit Moderna) bzw. 3,1 Mrd. Dollar (BioNTech) fair bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novavax-Aktie: