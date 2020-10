LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

75,20 EUR +2,02% (01.10.2020, 10:07)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

81,37 CHF +1,83% (01.10.2020, 09:52)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (01.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Die Schweizer hätten neue Studienergebnisse zu seiner Genersatztherapie Zolgensma präsentiert. So hätten die Daten aus der laufenden Phase-3-Studie (STR1VE-EU) bestätigt, dass Patienten mit spinaler Muskelatrophie (SMA) Typ 1 weiterhin einen signifikanten therapeutischen Nutzen aus dieser einmaligen Behandlung ziehen würden, wie Novartis am Donnerstag in Basel bekannt gegeben habe.Zu den Vorteilen hätten ein ereignisfreies Überleben, rasche und anhaltende Verbesserung der motorischen Funktion und das Erreichen motorischer Meilensteine gehört. Dies treffe auch auf Patienten zu, die zum Zeitpunkt der Behandlung an einer aggressiveren Erkrankung gelitten hätten.In den USA sei die Therapie seit Mai 2019 zugelassen, in Japan und Europa seit diesem Jahr. Den Preis für diese einmalige Behandlung habe Novartis auf etwas mehr als zwei Millionen Dollar festgesetzt, womit die Therapie die teuerste weltweit sei.Die Novartis-Aktie komme allerdings weiterhin einfach nicht in die Gänge. Zuletzt sei der Titel am Ausbruchsversuch über die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie gescheitert. DER AKTIONÄR bleibe aber langfristig weiterhin zuversichtlich - wie auch die US-Investmentbank Goldman Sachs. Diese habe zuletzt die Einstufung der Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 109 CHF bestätigt. Goldman Sachs habe insbesondere die Ergebnisse von Canakinumab bei der Behandlung von Lungenkrebspatienten gelobt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: