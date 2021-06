SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CH0012005267



904278



NOT



NOVN



NVSEF



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (19.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der positive Newsflow rund um den Schweizer Konzern gehe in die nächste Runde. Erst vor wenigen Tagen sei bekannt geworden, dass Novartis mit seinem Mittel Iptacopan, das bei der seltenen Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN) helfen solle, den primären Endpunkt einer Phase-2-Studie erreicht habe. Am Freitag sei eine weitere gute Nachricht den Investoren auf dem Silbertablett serviert worden. So habe Novartis positive Studiendaten zum Nutzen der Genersatz-Therapie Zolgensma beim Einsatz gegen seltenen, erblich bedingten Muskelschwund spinale Muskelatrophie (SMA) publiziert. Gute Daten seien auch in der STR1VE-EU-Studie erzielt worden, heiße es weiter.Das charttechnische Bild der Novartis-Aktie habe sich derweil deutlich aufgehellt. Sie habe seit Anfang Juni einen Aufwärtstrend ausgebildet und befinde sich unweit des wichtigen Widerstands bei 80 Euro. Auch nach den jüngsten Nachrichten könne das Papier über ein Prozent zulegen. Anleger sollten investiert bleiben. Neueinsteiger sollten den Ausbruch über 80 Euro abwarten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:77,96 EUR 0,00% (19.06.2021, 09:01)