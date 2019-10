LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

76,98 EUR -0,16% (22.10.2019, 09:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

85,26 CHF +0,14% (22.10.2019, 09:24)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen (22.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Konzern: Novartis weise für das 3Q19 herausragende Umsatzzahlen aus und übertreffe damit die Analystenprognose um 3,6% und die des Konsens um 4,5%. Der Kernbetriebsgewinn des Konzerns liege 4,4% über den Analysten- und 5,9% über den Konsensschätzungen. Daraus ergebe sich ein Kern-EPS von CHF 1,41 (VontE: CHF 1,32, Konsens: CHF 1,33).Divisionen: Der unerwartet hohe Umsatz sei den beiden Divisionen Innovative Medicines (>2,9% VontE) und Sandoz (>6,4% VontE) zu verdanken gewesen. Vor allem die Kernbetriebsmarge von Sandoz habe Schneider überrascht. Sie habe bei 24,8% ggü. der Analystenprognose von 20,1% gelegen. Die Kern-EBIT-Marge von Innovative Medicines habe hingegen knapp darunter gelegen (34,1% ggü. VontE 34,9%).Produkte: Die zwei Hauptwachstumstreiber hätten bezogen auf die Analystenschätzungen uneinheitliche Ergebnisse geliefert: Cosentyx habe Schneider um 3,8% übertroffen, während Entresto um 5,5% zurückgeblieben sei. Die neu eingeführten Produkte hätten sich gut entwickelt. Kisqali, Kymriah, Zolgensma und Piqray hätten besser abgeschnitten als von Schneider erwartet. Lediglich Lutathera und Mayzent hätten schlechtere Ergebnisse erzielt.Vorgaben: Die Vorgaben für das Gesamtjahr 2019 seien für das neue fokussierte Pharmaunternehmen erhöht worden - es werde mit einer Umsatzsteigerung im hohen einstelligen Bereich gerechnet (bislang: Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Bereich), während der Kernbetriebsgewinn im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich liegen dürfte (bislang: Anstieg im niedrigen bis mittleren zweistelligen Zehnprozentbereich).Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute CHF 83. (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: