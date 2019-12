LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

83,66 EUR +1,09% (05.12.2019, 12:48)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

91,43 CHF +1,41% (05.12.2019, 12:35)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (05.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Novartis gebe sich an seinem Investorentag optimistisch. Die eigene Pipeline biete bis zu 25 potenzielle Kassenschlager, habe die Gesellschaft am Donnerstag mitgeteilt. Derzeit habe man etwa 60 Projekte in Phase-2-Studien, von denen jeweils mehr als zehn in den kommenden beiden Jahren in die Phase 3 oder ein zulassungsrelevantes Programm überführt würden. Davon dürften mehr als 90 Prozent sogenannte "First in Class" oder "First in Indication" sein, also zu den Vorreitern in puncto Behandlung und Indikation gehören.Das Forschungsinstitut Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR) dürfte zudem etwa 90 innovative neue molekulare Einheiten (NMEs) liefern. Damit verfüge Novartis auch über ein vielfältiges Frühphasenportfolio. So habe das NIBR-Team mehrere neue therapeutische Plattformen entwickelt, um schwierige Angriffspunkte und Krankheiten in der Onkologie und anderen therapeutischen Bereichen zu behandeln.Für die bereits lancierten Mittel wie Cosentyx, Beovu, Piqray und Kisqali gehe Novartis davon aus, noch an die 40 weitere Indikationen zu erforschen. Schon in absehbarer Zukunft erwarte der Konzern, sein Mittel Ofatumumab zur Behandlung von schubförmiger Multiple Sklerose auf den Markt zu bringen. Auch Fevipiprant bei Asthma, die Radioligandtherapie Lu-PSMA-617 bei Prostatakrebs, Adakveo bei Sichelzellkrankheiten und Canakinumab bei Lungenkrebs würden die Schweizer zu den kurzfristig erwarteten Markteinführungen zählen.Die Aktie von Novartis habe zuletzt wieder Fahrt aufgenommen, sei jedoch im ersten Versuch, am Sprung über das im Juli dieses Jahres bei 94,40 Schweizer Franken markierten Allzeithoch gescheitert. Doch beflügelt vom Investorentag könnte durchaus bald ein erneuter Angriff bevorstehen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: